تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين، على خلفية التحذيرات بشأن الحالة الجوية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) March 24, 2024
تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير . pic.twitter.com/7omOMGTjtW
تعليم ظهران الجنوب
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين للأسباب ذاتها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..— إدارة تعليم ظهران الجنوب (@MOE_DHB) March 24, 2024
تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_ظهران_الجنوب pic.twitter.com/pVPByMWJuj
سراة عبيدة
وأعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبدالله المالكي، عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة للإدارة اليوم الاثنين.
وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الاثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".
🔴عاجل— إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRA) March 24, 2024
متحدث #تعليم_سراة_عبيدة
أ.عبدالله المالكي :
بناءً على التقارير الواردةمن المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الإثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي #سراة_عبيدة و #الفرشة. pic.twitter.com/RgcKnWMdbn
الكليات التقنيةوأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرش وستكون الدراسة عبر منصة " التدريب الإلكتروني".
كما علقت الدراسة بكليات جامعة الملك خالد في أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وذلك بسبب الأحوال الجوية.