تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين، على خلفية التحذيرات بشأن الحالة الجوية.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".





تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر pic.twitter.com/7omOMGTjtW بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير March 24, 2024

تعليم ظهران الجنوب





تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر pic.twitter.com/pVPByMWJuj بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_ظهران_الجنوب March 24, 2024

سراة عبيدة





متحدث

أ.عبدالله المالكي :



بناءً على التقارير الواردةمن المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الإثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي #الفرشة. pic.twitter.com/RgcKnWMdbn 🔴عاجلمتحدث #تعليم_سراة_عبيدة أ.عبدالله المالكي :بناءً على التقارير الواردةمن المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الإثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي #سراة_عبيدة March 24, 2024

الكليات التقنية



وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين للأسباب ذاتها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".وأعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبدالله المالكي، عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة للإدارة اليوم الاثنين.وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الاثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".وأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرش وستكون الدراسة عبر منصة " التدريب الإلكتروني".كما علقت الدراسة بكليات جامعة الملك خالد في أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وذلك بسبب الأحوال الجوية.