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تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

تعليق الدراسة الحضورية
تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين، على خلفية التحذيرات بشأن الحالة الجوية.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير".


تعليم ظهران الجنوب 


وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ظهران الجنوب، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم الاثنين للأسباب ذاتها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".

سراة عبيدة 


وأعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبدالله المالكي، عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة للإدارة اليوم الاثنين.
وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الاثنين الموافق 1445/9/15 بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".

الكليات التقنية

وأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرش وستكون الدراسة عبر منصة " التدريب الإلكتروني".
كما علقت الدراسة بكليات جامعة الملك خالد في أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

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