الآن.. شاهد الأمطار الغزيرة تتساقط بقوة شرق مكة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت قبل
مغرب اليوم 24 من رمضان، أمطار غزيرة شرق مكة.
أمطار
غزيرة على مكة مع رياح قويةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة
على شمال شرق مكة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيول مع البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.
امطار غزيره شمال شرق #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 3, 2024
من آبو مهند الوافي pic.twitter.com/tlhfS2NkAu