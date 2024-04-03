الآن.. شاهد الأمطار الغزيرة تتساقط بقوة شرق مكة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت قبل مغرب اليوم 24 من رمضان، أمطار غزيرة شرق مكة.





أمطار غزيرة على مكة مع رياح قوية



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة على شمال شرق مكة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.