الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. شاهد الأمطار الغزيرة تتساقط بقوة شرق مكة

57ع65765
أمطار مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت قبل مغرب اليوم 24 من رمضان، أمطار غزيرة شرق مكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على مكة مع رياح قوية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة على شمال شرق مكة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية

أمطار وسيول.. تحذير لسكان الرياض ومكة و3 مناطق من الحالة المناخية

24 رمضان.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 34 مئوية

أساور ذكية للتواصل مع ذوي الأطفال المفقودين بالمسجد الحرام (فيديو)

عاجل.. بعد زلزال تايوان.. تحذير من سفارة المملكة في اليابان لجميع المواطنين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5656445 3:10 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية

أمطار غزيرة 2:29 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

أمطار وسيول.. تحذير لسكان الرياض ومكة و3 مناطق من الحالة المناخية

الدفاع المدني 4:12 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. عقوبة مغلظة.. "الدفاع المدني" يُحذر من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها

75656 11:23 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

تضرر المنازل.. مشاهد جوية للبرق والسيول في شوارع الدوادمي بالرياض