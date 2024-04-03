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طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية

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سيول الرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الأربعاء، بعد تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض خاصة الغاط والمجمعة مع بردية كثيفة بالقويعية.اضافة اعلان


أمطار غزيرة بالمجمعة والغاط مع بردية القويعية

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد هطول أمطار غزيرة، وتكون برديات كثيفة مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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