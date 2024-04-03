طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها
مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الأربعاء، بعد تساقط أمطار غزيرة على محافظات
الرياض خاصة الغاط والمجمعة مع بردية كثيفة بالقويعية.
📍 امطار بين الغاط والمجمعه— طقس (@tqqs) April 3, 2024
الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
3 إبريل 2024م
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أمطار غزيرة بالمجمعة والغاط مع بردية القويعيةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف جرت السيول بعد هطول أمطار غزيرة، وتكون برديات كثيفة مع تقلبات
جوية بالحريق وطقس غير مستقر.
أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من
مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.
📍 بردية كثيفة شمال #القويعية— طقس (@tqqs) April 3, 2024
الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
3 إبريل 2024م
.
. pic.twitter.com/o25Eci08Rd