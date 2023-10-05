اقتحام لأقصى.. شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات

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استشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال اقرب قرية شوفة، جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على شابين فلسطينيين، جنوب طولكرم، ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب منهما.

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الاحتلال يطلق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع



اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة الغربية



مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى



وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.كنا اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم واسعة، طالت عدة بلدات ومدن فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق، وتفتيش منازل عدة، والعبث بمحتوياتها.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وطولكرم، والخليل، ومن بين المعتقلين جريح أصيب اليوم، برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي شهدها مخيم طولكرم، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص.في الوقت نفسه، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت بكثافة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت عدداً منهم على بواباته، فيما أدى مئات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد.