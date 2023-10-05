الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

اقتحام لأقصى.. شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
فوات الاحتلال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال اقرب قرية شوفة، جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
 وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على شابين فلسطينيين، جنوب طولكرم، ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب منهما.

اضافة اعلان

الاحتلال يطلق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع

وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

كنا اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم واسعة، طالت عدة بلدات ومدن فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق، وتفتيش منازل عدة، والعبث بمحتوياتها.
 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وطولكرم، والخليل، ومن بين المعتقلين جريح أصيب اليوم، برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي شهدها مخيم طولكرم، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص.

مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت بكثافة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
 وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت عدداً منهم على بواباته، فيما أدى مئات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

5e63245e-77a1-4665-8bb9-dc89e3dbad11
4:44 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قائد قوات التحالف يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان

78666
4:28 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

وزير التعليم
3:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

اقرأ أيضا

خطوة مهمة من النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

سجل مولودك الجديد وأنت في منزلك بهذه الطريقة

كيف تستخرج تصريح تقديم الخدمات المنزلية من منصة "بلدي"؟

خدمة جديدة لرجال الأعمال.. تمكين القطاع الخاص من متابعة مطالباته المالية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F68OuFtWQAAu-VC 4:11 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"الخارجية الفلسطينية": نثق في دور المملكة لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

IMG_0864 1:38 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 8:13 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين "استفزازات المتطرفين" في المسجد الأقصى

F6pT90hWcAENW9h 9:07 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بغزة والضفة.. إصابة العشرات خلال استهداف الاحتلال مسيرات فلسطينية

اقرأ أيضا

F7qOrsdXgAA1Zqu
1:32 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

678667
1:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سكني وتجاري.. أمانة مكة تُحدد متطلبات إصدار رخص البناء

مسلمو الإيغور
1:14 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فيديو متداول.. الشرطة الصينية تمنع سائح أوزباكستاني من الصلاة

9989898
1:09 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فصل المسالك.. بدء المرحلة الأصعب من عملية فصل التوأم التنزاني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

قفغ فق
2:37 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

وظائف-شاغرة-1694636191-0
2:30 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

F7qOrsdXgAA1Zqu
1:32 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

16900307030
12:51 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

أخبار السعودية
12:43 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى حول رواتب معلمي القطاع الخاص وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء