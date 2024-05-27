الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أعلاها 45 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجة الحرارة - الصيف - الطقس
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في وادي الدواسر، وأقلها 16 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 44 في شرورة والأحساء، و43 درجة في الخرج وعرفات ومنى ومزدلفة، و42 في الصمان والدهناء والتنهات والرياض والمدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 16، والباحة 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة

الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن عن فتح باب التسجيل بالمعهد العلمي

جامعة المؤسس تلزم الطلاب بالزي السعودي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 3:58 م الجمعة، 03 مايو 2024

أقلها 10 درجات.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:02 ص الخميس، 02 مايو 2024

أعلاها مكة.. ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 12:10 م الأربعاء، 01 مايو 2024

أعلاها 39 بشرورة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 1:27 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

درجات الحرارة.. العظمى 39 بشرورة والصغرى 11 بالسودة