أعلاها 45 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في وادي الدواسر، وأقلها 16 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 44 في شرورة والأحساء، و43 درجة في الخرج وعرفات ومنى ومزدلفة، و42 في الصمان والدهناء والتنهات والرياض والمدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة وطريف 16، والباحة 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.