أعلاها 45 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة
في وادي الدواسر، وأقلها 16 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 44 في شرورة والأحساء، و43 درجة في الخرج وعرفات ومنى ومزدلفة، و42 في الصمان والدهناء والتنهات والرياض والمدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 16، والباحة 19 درجة مئوية.