توضيح لـ"الجوازات" حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة

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أصدرت
المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية
التأشيرة.
علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرةوأوضح
حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يُسمح بالدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان
صلاحية التأشيرة.
أهلًا بك، يُسمح بالدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة. سعدنا بك— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 26, 2024
جاء ذلك خلال رد "الجوازات" على سؤال يقول صاحبه: "سألت أكثر من مرة دون جواب منكم، أريد أن أعرف متى آخر يوم لدخول المملكة، رقم التأشيرة :185098592".