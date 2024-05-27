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توضيح لـ"الجوازات" حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة

الجوازات
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة.

علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرةاضافة اعلان

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يُسمح بالدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.

جاء ذلك خلال رد "الجوازات" على سؤال يقول صاحبه: "سألت أكثر من مرة دون جواب منكم، أريد أن أعرف متى آخر يوم لدخول المملكة، رقم التأشيرة :185098592".


إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي

وفي وقت سابق، كشفت "الجوازات" أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وأنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.

تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة

وحول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر، بينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.


غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

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