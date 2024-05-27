توضيح لـ"الجوازات" حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة.





علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة



أهلًا بك، يُسمح بالدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة. سعدنا بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 26, 2024

إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي



تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة



غرامة تأخير تجديد هوية مقيم



وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يُسمح بالدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.جاء ذلك خلال رد "الجوازات" على سؤال يقول صاحبه: "سألت أكثر من مرة دون جواب منكم، أريد أن أعرف متى آخر يوم لدخول المملكة، رقم التأشيرة :185098592".وفي وقت سابق، كشفت "الجوازات" أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وأنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.وحول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر، بينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.