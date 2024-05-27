توضيح لـ"التأمينات" بشأن القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا بشأن القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله.





القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله



كم تبلغ نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية؟



ما مدى التزام صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل أو إلى أفراد عائلته؟



ما الذي يستحقه المشترك المصـاب لو كانت نسبة العجز تقل عن 50%؟



وأوضحت على موقعها الرسمي، أن القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل تعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية.وبينت أن المشترك المصاب يحصل على بدل يومي بنسبة 75% من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات، وبنسبة 100% من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.وأضافت أن نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية 2% اثنان في المئة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.وفي حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك؛ فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات ولا يتحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن 50% فإنه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل 60 مرة من العائد الشهري للعجز الجزئي إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.