"الصحة الخليجي" يطلق اختبارًا عمليًا للتوعية بالسلامة المرورية

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أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارًا عمليًا تفاعليًا جديدًا؛ يهدف إلى تقييم وتحسين سلوكيات القيادة بين السائقين في دول مجلس التعاون.





اختبار عملي للتوعية بالسلامة المرورية



نصائح توعوية



يأتي ذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، وذلك ضمن حملة التوعية بعنوان "لا فيك ولا في الحديد"، التي تُسلِّط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.ويشمل الاختبار مجموعة من الأسئلة التي تغطي مختلف جوانب القيادة الآمنة مثل: المحافظة على مسافة الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، حيث يتم تقديم نصائح توعوية مهمة مع كل سؤال لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة.ودعا مجلس الصحة الخليجي السائقين إلى المشاركة في هذا الاختبار التوعوي والاستفادة من النصائح المقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومسؤولة، ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال المنصات الرقمية للمجلس والمشاركة في تحسين السلامة المرورية على الطرقات.