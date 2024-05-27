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"الصحة الخليجي" يطلق اختبارًا عمليًا للتوعية بالسلامة المرورية

قيادة سيارة
اختبار عملي للتوعية بالسلامة المرورية
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 أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارًا عمليًا تفاعليًا جديدًا؛ يهدف إلى تقييم وتحسين سلوكيات القيادة بين السائقين في دول مجلس التعاون.اضافة اعلان

اختبار عملي للتوعية بالسلامة المرورية

يأتي ذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، وذلك ضمن حملة التوعية بعنوان "لا فيك ولا في الحديد"، التي تُسلِّط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

 نصائح توعوية

ويشمل الاختبار مجموعة من الأسئلة التي تغطي مختلف جوانب القيادة الآمنة مثل: المحافظة على مسافة الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، حيث يتم تقديم نصائح توعوية مهمة مع كل سؤال لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة.
 ودعا مجلس الصحة الخليجي السائقين إلى المشاركة في هذا الاختبار التوعوي والاستفادة من النصائح المقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومسؤولة، ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال المنصات الرقمية للمجلس والمشاركة في تحسين السلامة المرورية على الطرقات.

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"الصحة الخليجي" يطلق حملة للتوعية بالسلامة المرورية