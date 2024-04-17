هل هناك علاقة لـ منخفض المطير ببرامج الاستمطار الصناعي؟ "الأرصاد" يوضح

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كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، عن علاقة الأمطار الغزيرة الأخيرة على دول الخليج العربية ببرامج الاستمطار الصناعي.

وأوضح في تصريحات لـ "هنا الرياض"، أن المركز الوطني للأرصاد لديه البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، ولديه مؤشرات واضحة حول فرص وتوقعات هطول الأمطار.





وأضاف أن المركز يعمل بكفاءة عالية على هذا البرنامج من خلال الطلعات الجوية واستكشاف السحب المهيأة لعمليات الاستمطار.



وأكد أنه عندما تكون هناك توقعات بفرص هطول الأمطار بأكثر من شاهد فلا يكون هناك حاجة لعملية الاستمطار، مبينًا أن منخفض المطير وما خلفه من أمطار غزيرة وفيضانات ما هي إلا حالات طبيعية أثرت على المملكة ودول مجلس التعاون ولا علاقة لها ببرنامج الاستمطار.





تأهب خليجي بسبب منخفض المطير

يأتي هذا وسط حالة التأهب الخليجي، حيث تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة.