الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل هناك علاقة لـ منخفض المطير ببرامج الاستمطار الصناعي؟ "الأرصاد" يوضح

سيبرسيبشسش
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، عن علاقة الأمطار الغزيرة الأخيرة على دول الخليج العربية ببرامج الاستمطار الصناعي.
وأوضح في تصريحات لـ "هنا الرياض"، أن المركز الوطني للأرصاد لديه البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، ولديه مؤشرات واضحة حول فرص وتوقعات هطول الأمطار.اضافة اعلان


وأضاف أن المركز يعمل بكفاءة عالية على هذا البرنامج من خلال الطلعات الجوية واستكشاف السحب المهيأة لعمليات الاستمطار.

وأكد أنه عندما تكون هناك توقعات بفرص هطول الأمطار بأكثر من شاهد فلا يكون هناك حاجة لعملية الاستمطار، مبينًا أن منخفض المطير وما خلفه من أمطار غزيرة وفيضانات ما هي إلا حالات طبيعية أثرت على المملكة ودول مجلس التعاون ولا علاقة لها ببرنامج الاستمطار.


تأهب خليجي بسبب منخفض المطير


يأتي هذا وسط حالة التأهب الخليجي، حيث تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة.

اقرأ أيضا

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها الـ44 في صفر

أمطاره غزيرة.. "المسند" يتوقع انتقال منخفض المطير إلى هذه الدول

عاجل.. أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياض

اليوم.. جامعة الملك سعود تطرح ٤ برامج جديدة للدراسات العليا

أعلاها 39 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GLTm3JyWYAEtRlp 2:28 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

أمطاره غزيرة.. "المسند" يتوقع انتقال منخفض المطير إلى هذه الدول

56666666664 8:58 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

منخفض المطير.. شاهد قوة العواصف والأمطار بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر

أمطار غزيرة 7:57 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

منخفض المطير.. الدفاع المدني يُحذر سكان المنطقة الشرقية من تقلبات وأمطار وسيول

امطار - سيول - الارصاد 10:42 م الأحد، 14 أبريل 2024

يصل الإمارات وسلطنة عمان.. متحدث الأرصاد يكشف تأثير "منخفض المطير" على المملكة