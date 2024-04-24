بادر قبل انتهاء التقديم.. رابط وطريقة الحصول على وظائف حرس الحدود

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كشفت
المديرية العامة لحرس الحدود، استمرار التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية على بند
الوظائف المؤقته، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف
المعلنة على النحو التالي:
آلية
التقديم- الدخول
على نظام القبول الإلكتروني واختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها.
الفئات
المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة1 -
خريجو المعاهد التخصصية .
2 - خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها .
3 - خريجي درجة البكالوريوس .
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة .
- جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب إجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة .
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية ، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح .
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من اجتياز "الاختبار العملي / المقابلة الشخصية/ الكشف الطبي".
- البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على النظام مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف .
شروط
عامة1 -
أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3 - أن لايقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا.
طريقة
التقديمبدأ
التقديم من الاثنين 1445/10/13هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي غدًا الخميس الموافق 1445/10/16هـ.
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