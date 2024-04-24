بادر قبل انتهاء التقديم.. رابط وطريقة الحصول على وظائف حرس الحدود

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كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، استمرار التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية على بند الوظائف المؤقته، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على النحو التالي:





آلية التقديم



الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة



شروط عامة



طريقة التقديم

