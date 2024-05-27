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ما هي الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ توضيح من "الفوزان"

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن معنى الأيام المعلومات، والأيام المعدودات.اضافة اعلان

الأيام المعدودات والأيام المعلومات

وأوضح في مقطع فيديو منشور على موقعه في منصة "يوتيوب"، أن الأيام المعدودات هي أيام الحج، وهي أيام التشريق، التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

 

وكان العلامة بن باز قد قال في فتوى سابقة ردًا على نفس السؤال، إن "الله -جل وعلا- بيّن المعدودات، وهي أيام التشريق "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:203) هذه ثلاثة؛ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه المعدودات". 

وأضاف أن "المعلومات هي أيام العشر، مع أيام التشريق، وقال جماعة: إنها أيام العشر فقط.

وقال آخرون: إنها أيام العشر مع أيام التشريق كلها معلومات يكبر فيها، يكبر المسلمون فيها من أول العشر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ" (الحج:28).

فيذكروا الله في الأيام المعلومات من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، يكبروا الله، ويذكروه سبحانه، فهي أيام عظيمة فاضلة، والثلاثة منها معدودات، وهي الأخيرة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منى، وأيام رمي الجمار".

 



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