إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في جازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





محافظة صامطة



التعاون مع الجهات الأمنية



الأمن البيئي



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كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة صامطة بمنطقة جازان لترويجه مادة الحشيش المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.وفي نفس السياق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنًا، مخالفين لنظام البيئة لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.