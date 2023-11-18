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حرس الحدود بنجران يقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر

المديرية العامة المخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.
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مقيمان من الجنسية اليمنية

وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها وهما مقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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