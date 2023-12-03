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إحباط ترويج كميات من مادة الحشيش المخدر في عسير

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، لترويجه 44 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
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ضبط سلاح ناري وذخيرة حية

كما تم إحباط ترويج (68,740) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ،وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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