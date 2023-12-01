ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار مهربي المخدرات بعدة مناطق

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط مخالف لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش



القبض على مهربي نبات القات



شرطة عسير تضبط مواطنًا لترويجة مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات



ففي منطقة الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (3974) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995".

وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

