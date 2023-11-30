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تحرك سريع.. ضبط شخصين بمنطقة القصيم ارتكبا هذا الأمر

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دوريات الأمن
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أعلنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم أنها ضبطت مخالفًا لنظام البيئة اتخذ موقعًا لتخزين الحطب المحلي بمحافظة البكيرية.

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي ي عسيراضافة اعلان

في القوت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته أكثر من (18) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة عسير.



تطبيق الإجراءات النظامية

 وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.



ضرورة الإبلاغ عن أي اعتداءً على البيئة

 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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