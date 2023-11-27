ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم و المهربين بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط سوري لترويجه مادتي الإمفيتامين والشبو



القبض على مخالف لترويجه مادتي الحشيش



ففي الرياض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية لترويجه (60,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.في الوقت نفسه، قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب(250) كيلوجرامًا من نبات القات



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

