ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم و المهربين بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة
الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط سوري لترويجه مادتي الإمفيتامين والشبو ففي الرياض قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية لترويجه (60,000) قرص من
مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
القبض
على مخالف لترويجه مادتي الحشيشفي الوقت نفسه، قبض مرور منطقة المدينة المنورة على
مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين
المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
إحباط تهريب(250) كيلوجرامًا من نبات القاتكما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدراتوتهيب الجهات الأمنية
بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات
صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.