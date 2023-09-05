هل زوجة المواطن الخليجية تُعفى من ضريبة الخدمات الصحية.. الزكاة تجيب؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أن الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) في كافة الخدمات الصحية.





الإعفاء الضريبي على الخدمات الصحية



تقديم الإقرارات الضريبية

