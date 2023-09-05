هل زوجة المواطن الخليجية تُعفى من ضريبة الخدمات الصحية.. الزكاة تجيب؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أن الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) في كافة الخدمات الصحية.
الإعفاء الضريبي على الخدمات الصحية
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية استفادة زوجة المواطن الخليجية من الإعفاء الضريبي على الخدمات الصحية.
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها: "عزيزي العميل، للتوضيح لك، الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) في كافة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة".
تقديم الإقرارات الضريبية
وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.