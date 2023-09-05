المزايا والأهداف.. طريقة الحصول على السكن الملائم من خلال خدمة القسط الميسر

أ أ

تأتي خدمة القسط الميسر في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.





تحقيق أهداف برنامج سكني



برنامج القسط الميسر للوحدات السكنية



برنامج الدعم السكني المحدث



ماذا تعرف عن نظام نظام "ضمانات"؟



قيمة القسط مع نظام التقسيط الميسر



وتعد الخدمة خطوة مهمة في مسار تحقيق أهداف برنامج سكني، وهو زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.‏وقبل أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان عن توقيع أول اتفاقية لبرنامج القسط الميسر مع البنك السعودي "الأول" بهدف تمكين مستفيدي "سكني" ممن تبلغ رواتبهم 7 آلاف ريال وأقل من الحلول التمويلية للبرنامج، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.وأوضح الصندوق العقاري، أنه يحق لمستفيدي "سكني" ممن لا تتجاوز رواتبهم 7 آلاف ريال الاستفادة من مزايا برنامج القسط الميسر، ومزايا برنامج الدعم السكني المحدث لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.وأكد أن المستفيد المستحق للدعم السكني ممن تنطبق عليه شروط "القسط الميسر" الاستفادة من مزايا البرنامجين عند توقيع العقد التمويلي.وأضاف أن مستفيد "سكني" يمكنه الجمع بين الاستفادة من مزايا برنامج القسط الميسر الذي يُقدم دعمًا إضافيًّا يصل بحد أقصى إلى 100 ألف ريال تخصم من قيمة الوحدة السكنية.وأشار إلى أن هذا يأتي مع الجمع ببرنامج الدعم السكني المحدث الذي يُقدم 150 ألف ريال غير مستردة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.وفي هذا الإطار، كشف شرح الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان لنظام "ضمانات" لمن يريد تملك وحدة سكنية ضمن برنامج "القسط الميسر" ولم يقبله البنك.وأكد أن برامج الدولة للتنمية العقارية هي الضامن أمام البنوك وكل الجهات، لمن يريد تملك وحدة سكنية ضمن برنامج "القسط الميسر" ولم يقبله البنك بسبب جهة عمله.ولفت إلى أن "الوطنية للإسكان" فاتحة أبوابها لمن لهم عمل خاص أو بزنس بمجرد أن يقدم أنه له دخل شهري مع بعض الإثباتات والإجراءات المطلوبة.وحسب ما أعلنه صندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان، فإن قيمة القسط مع نظام التقسيط الميسر، هي:- قيمة القسط 35 ريالاً مع نظام التقسيط الميسر على باقة 199 المفوترة مع نظام الخصم المباشر قيمة الجهاز بعد الخصم 849 ريالاً.- قيمة القسط 50 ريالاً مع نظام التقسيط الميسر على باقة 199 المفوترة مع نظام الخصم المباشر قيمة الجهاز بعد الخصم 1243 ريالاً.