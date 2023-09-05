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وكيل وزارة "النقل": عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في عقبة شعار بعسير

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عقبة شعار
أ أ
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أعلن المهندس طارق الشامي وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق، عن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في عقبة شعار بعسير.

عوامل السلامة:

وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية  أنه تم رفع عوامل السلامة ومتبق آخر 14 كم من العقبة والأعمال مستمرة فيها.

وأشار إلى أن عقبة شعار ستكون نموذجا لباقي مراحل التطوير في العقبات الأخرى.

وكانت تلك العقبة قد شهدت العديد من الحوادث قبل أن يتم التفكير في إعادة تطويرها في أبريل الماضي.

أعمال التطوير


وكشفت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق عقبة شعار لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة، حيث تعد العقبة بعسير الشريان الرئيسي الذي يربط بين محافظات منطقة عسير الجبلية، وما يليها من مناطق مثل نجران والرياض وبين المحافظات الساحلية في عسير، ومناطق جازان والباحة ومكة المكرمة.

وحددت الهيئة الطرق البديلة للمركبات الصغيرة، وهي عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة، في حين سيسمح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، في حين سيتم الإغلاق بشكل كامل من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

 

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