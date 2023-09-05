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تنبيه عاجل من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين في الكويت

السفارة السعودية في الكويت
السفارة السعودية في الكويت
أ أ
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أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت.

ضرورة سداد هذه المديونيات المستحقة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه على جميع المواطنين المقيمين في الكويت ضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت.

السداد عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل

 وأضافت السفارة أنها تود التأكيد على جميع المواطنين بأن سداد ما سبق، يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

 


تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.

مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية

وأكدت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه، وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء، أو تطبيق "سهل"، أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام؛ حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

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