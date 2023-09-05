تنبيه عاجل من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين في الكويت

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أصدرت
سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين الكرام المقيمين
في دولة الكويت.
ضرورة
سداد هذه المديونيات المستحقةوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه على جميع المواطنين المقيمين في الكويت ضرورة
سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر
خارج الكويت.
السداد
عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل وأضافت السفارة أنها تود التأكيد على جميع المواطنين
بأن سداد ما سبق، يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023