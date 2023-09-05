تنبيه عاجل من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين في الكويت

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أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت.





ضرورة سداد هذه المديونيات المستحقة



السداد عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه على جميع المواطنين المقيمين في الكويت ضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت.وأضافت السفارة أنها تود التأكيد على جميع المواطنين بأن سداد ما سبق، يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية September 5, 2023

تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة



مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية



ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية



وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.وأكدت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه، وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء، أو تطبيق "سهل"، أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام؛ حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.