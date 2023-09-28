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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد بيان الأرصاد.. الدفاع المدني يصدر تحذيرًا للسكان بعدة مناطق على رأسها مكة

سحب رعدية - امطار - مكة
ارشيفية
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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أيضا دعت إلى عدم السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

منطقة مكة المكرمة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

هطول أمطار

 وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران، ويتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك

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