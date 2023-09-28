المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.



خطوات الاستلام عن تأمين المركبات اضافة اعلان



1ـ الدخول لحساب أبشر2ـ الذهاب إلى: خدمات المركبات، استعلامات3ـ اختر صلاحية التأمين على المركبات4ـ تعبئة الحقول المطلوبة، رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي5ـ سيتم عرض صلاحية التأمين

رصد مخالفة عدم التأمين على المركبات



استكملت الإدارة العامة للمرور البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليًا مرة كل 15 يومًا في جميع مناطق المملكة.

حفظ الحقوق أثناء الحوادث المرورية



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية، وفقًا لـ"عكاظ".

ارتفاع أسعار التأمين



وكان الدكتور ياسر الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قد أكد على أن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات.وقال إن قطاع التأمين على المركبات عانى من خطر كبير، وهو سوء أداء السائقين وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بصورة غير متوقعة.