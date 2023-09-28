إجابة "سكني" عن أهم الاسئلة حول دعم الـ 150 الف ريال غير المسترد

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أجاب برنامج "سكني" على أهم الأسئلة التي ترد إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على "أكس" وتشغل بال المستفيدين، خاصة الذين يأملون في الحصول على الدعم السكني غير المسترد. اضافة اعلان





سبق الاستفادة من الدعم



آلية الاستفادة من الدعم





خطوات التسجيل



هل يمكن الحصول على مبلغ باقة الدعم المقدم 100 أو 150 ألف ريال في حال سبق الاستفادة من الدعم السكني الشهري المقدم من الوزارة؟يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة سواء من خلال التمويل المدعوم في برنامج سكني أو عبر صندوق التنمية العقارية.ماهى آلية الاستفادة من مبلغ باقة الدعم المقدم غير المسترد 100 ألف أو 150 ألف ريال؟تتيح باقة الدعم المقدم للمستفيد المستحق الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية، وذلك عبر الخطوات التالية:1ـ تسجيل الدخول عبر منصة سكني2ـ استعراض المنتجات والباقات والبرامج المناسبة عبر خدمة "صمم دعمك"3ـ اختيار الجهة التمويلية المناسبة للمتقدم4ـ تجهيز الإجراءات مع الجهة التمويلية للقرض العقاري5ـ توقيع العقد بين المتقدم والجهة التمويلية وعقد الدعم السكني.