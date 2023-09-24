أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



في وقت قياسي.. الإسعاف الجوي ينقذ مواطنًا في حادث على طريق الملك فهد اضافة اعلان



تمكن الإسعاف الجوي من إنقاذ مواطن مصاب في حادث مروري على طريق الملك فهد.. المزيد هنا



التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"



حذرت وزارة التعليم من تكليف المعلمين أو الطلبة بأمور مادية من أجل إقامة الأنشطة في المدرسة أو الاستعانة بوسائل تعليمية أو غيرها يعتبر مخالفة.. المزيد هنا



توضيح رسمي بخصوص فتح الباب لموسم الحج لعام 1445



أصدرت وزارة الحج والعمرة، توضيحًا بخصوص فتح الباب لموسم الحج للعام 1445 هـ.

وقالت عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس":.. المزيد هنا



تنويه مهم حول تحديث أعمار المستفيدين في حساب المواطن



قال حساب المواطن، إنه لايشترط إجراء تعديل على البيانات الخاصة بأعمار المستفيدين.. المزيد هنا



السودان.. البرهان يعلن لأول مرة استعداده للجلوس والحوار مع حميدتي



لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على الاشتباكات الدامية في السودان، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن استعداده للتفاوض.. المزيد هنا



دولة خليجية تطلب وزيرًا للشباب.. من لديه هذه المواصفات فليتقدم!



وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. المزيد هنا



لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق



دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.. المزيد هنا



دوران الأغنام والطيور سبق زلزال تركيا المدمر.. ماذا يعني هروب الدلافين بشكل جماعي في هذه الدولة؟



حدثت اليوم الأحد ظاهرة غريبة ، حيث اتجهت آلاف من الدلافين نحو الشاطى فى وقت واحد علامة على توقع حدوث تغيرات أرضية وشيكة، وذلك في جنوب أفريقيا.. المزيد هنا



بعد وفاة الآلاف.. شاهد أول صورة لسد درنة الجديد



تداول ناشطون صورة تظهر الأعمال الجاري تنفيذها في سد درنة الجديدة، حيث تظهر مراحل تقدم العمل في المشروع.. المزيد هنا



الجح والعمرة تقدم 4 نصائح عند شرب ماء زمزم



قالت وزارة الحج والعمرة، إن سقيا زمزم متوافرة في الحرمين الشريفين، ويجب اتباع بعض النصائح أثناء الشرب منها «الامتناع عن سكب الماء على الأرض».. المزيد هنا