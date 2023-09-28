الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار أحد المواطنين حول كيفية إفادة المستحقين لتعويضات وصرفها باثر رجعي.

 

الاستفادة بأثر رجعي في حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "ما معنى مبلغ الدفعات المرتجعة.. هل تم صرفها أولا؟".

وجاء الرد :" حياك الله،المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري ، نسعد بخدمتك".

حذف حساب المواطن:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد المواطنين لأجل استرجاع حسابه بعد حذفه بطريق الخطأ.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا حول كيفية استرجاع حسابه في دعم المواطن بعد حذفه قائلا :" السلام عليكم، .. حذفت حساب المواطن بالغلط..  كيف ممكن أسترجعه؟ ".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي  http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب) " .

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