توضح من "الموارد" بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي.





موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور اضافة اعلان



خطوات تقديم اعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي



أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي



وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أن صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين سيكون عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنه تم تثبيت موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.وبين أن خطوات الاعتراض على رفض طلب الانضمام للضمان الاجتماعي المطور الجديد، يكون عبر الخطوات التالية:1 - زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور.2 - اختيار "برامج الدعم الخاصة بي".3 - الضغط على برنامج الضمان الاجتماعي.4 - اختيار الأهلية والاستحقاق.5 - الضغط على استعراض تفاصيل دورة الأهلية.6 - تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.7 - تسليم وإرسال الاعتراض.وفي وقت سابق، كشفت الموارد البشرية، أن أهم أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور تتلخص في عدة نقاط، هي:1 - تجاوز الحد المانع للضمان المطور.2 - عدم تسجيل شخص من أفراد الأسرة يسكن في نفس المسكن.3 – أن يكون المستفيد غير مؤهل بسبب تشير السجلات التابع مسجل مسبقا نوضح لكم الحل عبر تقديم اعتراض.4 – وجود دخل مرتفع يؤثر على الأهلية في الضمان المطور الذي يعمل عل التأثير على كافة أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان.