أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتوصية بأقساط مريحة للعقارات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



توصية من "الشورى" ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة.. التفاصيل اضافة اعلان



عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور.. المزيد هنا



طريق بثلاث حارات.. "هيئة النقل" تزف بشرى سارة لضيوف الرحمن



تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق "الرياض - الطائف" السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم، ويتضمن 3 حارات في كل اتجاه.. المزيد هنا



تمديد فترة إلزام الجهات الحكومية تزويد "عقارات الدولة" بأراضيها



مددت الجهات المختصة، فترة إلزام جميع الجهات الحكومية بتزويد الهيئة العامة لعقارات الدولة بجميع بيانات المخططات والأراضي المملوكة لها أو المخصصة، أو المحجوزة لصالحها.. المزيد هنا



التعليم تتيح خدمة "تواصل" لرواتب وبدلات المعلمين والموظفين (التفاصيل كاملة)



أتاحت وزارة التعليم، خدمة الرواتب والبدلات لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين عبر خدمة تواصل.. المزيد هنا



بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء



أعلن برنامج سكني عن استمرار العمل في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

وقال البرنامج عبر حساب "العناية بالعملاء".. المزيد هنا



"الداخلية العراقية" تكشف سبب حريق قاعة الحمدانية وسقوط عشرات الضحايا



كشفت وزارة الداخلية العراقية، أن التقرير الأولي لحادثة الحمدانية يشير إلى أن الأمر ليس جنائيًا، وإنما فقدانٌ لإجراءات السلامة.. المزيد هنا



هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب



دعا حساب المواطن إلى الإفصاح عن مكافأة الطلاب، ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين، باعتبارها من مصادر الدخل التي يتعين الكشف عنها.. المزيد هنا

ضايق فتاة داخل مركبتها.. القبض على مواطن ظهر في فيديو أثار الجدل



قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لمضايقته فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول وجرى .. المزيد هنا



بعد هياج الدلافين.. ظاهرة غريبة لظهور آلاف السلاحف في هذه الدولة (فيديو)



انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق مشهد مذهلا لآلاف السلاحف في أحد الشواطيء بأستراليا... المزيد هنا



جريمة قتل مروعة داخل حرم جامعة القاهرة.. التفاصيل



أطلق موظف النار على زميلته داخل حرم جامعة القاهرة فأرداها قتيلة على الفور وهرب من المكان، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبطه.. المزيد هنا

