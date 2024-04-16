أهم 10.. أمطار وسيول وتعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء.
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس هذه الإدارات اليومأعلن عدد من إدارات التعليم تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة (مدرستي) اليوم الثلاثاء، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.. المزيد هنا
خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة بهذه المناطقتتجه الأنظار صوب منصة "مدرستي"، مع الإعلان من وقت لآخر عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المملكة، على خلفية التحذيرات الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.. المزيد هنا
بالخطوات.. طريقة التقديم في خدمة النقل المدرسية من خلال نظام نوربدأ التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور، والذي سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024م.. المزيد هنا
مطلقة قبل رمضان تريد إضافة أبنائها معها في حساب المواطن.. البرنامج يجيب
أتاح حساب المواطن، للمطلقة التسجيل في برنامج الدعم بشرط تقديم الأوراق اللازمة فيما يتعلق بالولاية على الأبناء.. المزيد هنا
عقوبة موجعة في انتظارها.. التجارة تكشف حالة المنشأة التجارية لتنظيمها مسابقة بدون تصريح
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه لا يجوز لأي منشأة تجارية تنظيم مسابقة بدون تصريح.. المزيد هنا
أمطار وسيول وبرد ورياح متربة على الرياض والشرقية و5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا
شركات الطيران العالمية تعلق جميع الرحلات إلى الكيان المحتل
علقت شركات الطيران العالمية جميع رحلاتها إلى دولة الاحتلال أمس الإثنين، بعد إغلاق العديد من الدول المنطقة للمجال الجوي.. المزيد هنا
نصائح غالية.. "الخثلان" يوضح أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان (فيديو)
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان.. المزيد هنا
8 أخطاء في نظامك الغذائي تؤدي إلى تساقط الشعر
يتأثر الشعر كبقية أعضاء الجسم بطبيعة النظام الغذائي لكل شخص، والذي له تأثير عميق على نموه وجودته.. المزيد هنا
دراسة توضح خطورة الألعاب المغناطيسية على الأطفال
حذرت دراسة حديثة، من خطورة الألعاب المغناطيسية على صحة وحياة الأطفال، مؤكدة أنها تتسبب في إصابات خطيرة للطفل.. المزيد هنا