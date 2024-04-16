أهم 10.. أمطار وسيول وتعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء.





تعليق الدراسة الحضورية في مدارس هذه الإدارات اليوم



خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة بهذه المناطق



بالخطوات.. طريقة التقديم في خدمة النقل المدرسية من خلال نظام نور



مطلقة قبل رمضان تريد إضافة أبنائها معها في حساب المواطن.. البرنامج يجيب



عقوبة موجعة في انتظارها.. التجارة تكشف حالة المنشأة التجارية لتنظيمها مسابقة بدون تصريح



أمطار وسيول وبرد ورياح متربة على الرياض والشرقية و5 مناطق



شركات الطيران العالمية تعلق جميع الرحلات إلى الكيان المحتل



نصائح غالية.. "الخثلان" يوضح أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان (فيديو)



8 أخطاء في نظامك الغذائي تؤدي إلى تساقط الشعر



دراسة توضح خطورة الألعاب المغناطيسية على الأطفال

