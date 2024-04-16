8 أخطاء في نظامك الغذائي تؤدي إلى تساقط الشعر

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يتأثر الشعر كبقية أعضاء الجسم بطبيعة النظام الغذائي لكل شخص، والذي له تأثير عميق على نموه وجودته.

ذلك لأنه يتكون من ثاني أسرع الخلايا التي تنقسم في جسمنا، لذا فإن متطلباته من الطاقة كبيرة.

وتقول استشارية الشعر، أنابيل كينجسلي: "السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر اليومي المفرط لدى عملائي هو عدم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن ومتنوع".

وأضافت: "تختلف المتطلبات الغذائية لكل شخص - ما نحتاجه يعتمد على مستويات النشاط والوزن والجنس والدورة الشهرية والتمثيل الغذائي وقدرتنا على امتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل جيد"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".



وأبرزت أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص، وهي:





عدم تناول وجبة الافطار



تناول فيتامين ب12



تخطي فيتامين د



نقص الحديد



نظام غذائي شديد الصرامة



عدم تناول ما يكفي من البروتين



الكربوهيدرات والدهون الصحية



الاعتماد على الحبوب



تقول كينجسلي: "أطلب دائمًا من العملاء قضاء يوم عادي وغالبًا ما يتكون الإفطار من القهوة فقط. ولكن بعد 10 ساعات أو أكثر من الصيام، تحتاج كل خلية إلى التغذية".وأضافت: "إن تخطي وجبة الإفطار هو آخر ما في قائمة أولويات جسمك، فإن تخطي وجبة الإفطار يعني أن الغداء سيغذي الأنسجة الأساسية، وبالتالي يفقد الشعر".نصحت خبيرة الشعر، النباتيين بتناول فيتامين ب12، والذي يوجد بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية، لأن نقصه يسبب تساقط الشعر، كما أن الحديد والزنك أقل توفرًا حيويًا في الأطعمة النباتية، ونقصهما يسبب تساقط الشعر، "لذلك من الحكمة تناول المكملات الغذائية وإجراء اختبارات دم سنوية لمراقبة مستوياتهما".نقص فيتامين د أمر شائع، خاصة في فصل الشتاء، وله تأثير كبير على دورة نمو الشعر وصحة فروة الرأس. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتناول 10 ميكروجرام يوميًا بين شهري أكتوبر وأبريل.توضح كينجسلي: "السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر المفرط وعدم نموه لأكثر من طول معين عند النساء في فترة الحيض هو نقص الفيريتين (الحديد المخزن)".وشددت على أن "الفيريتين ضروري لإنتاج الكيراتين، لذا تناولي الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والمشمش المجفف بانتظام، إلى جانب فيتامين سي للمساعدة في الامتصاص".وفقًا لخبيرة الشعر، "إن فقدان الوزن السريع وتقييد تناول السعرات الحرارية والمغذيات إلى حد كبير يؤدي دائمًا إلى تساقط الشعر، لأنه، كما قلنا، الشعر هو الأخير في ترتيب مهاجمي المغذيات".أوضحت كينجسلي: "يتكون الشعر في المقام الأول من بروتين يسمى الكيراتين. يمكن أن يؤدي نقص البروتين الغذائي إلى ضعف وهشاشة الشعر، لذا حاول تضمين جزء بحجم كف اليد من البروتين مثل الجبن واللحوم الخالية من الدهون والكينوا والبيض والفاصوليا والأسماك الزيتية في جميع الوجبات".قالت خبيرة الشعر: "إذا كانت البروتينات هي اللبنات الأساسية، فإن الكربوهيدرات المعقدة هي التي توفر طاقة بطيئة ويمكن الوصول إليها بسهولة لتكوين خلايا الشعر".ونصحت قائلة: "قم بتضمين حصة مع كل وجبة - خبز الحبوب الكاملة، البطاطس مع الجلد، الكسكس، الأرز البني أو المكرونة. الدهون الصحية الموجودة في الأسماك الزيتية والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون ضرورية لصحة فروة الرأس.قيما أكدت أهمية المكملات الغذائية، لكنها لا تعد حبوبًا سحرية. تقول كينجسلي: "إنها تساعد فقط إذا كنت تتناول طعامًا جيدًا أيضًا، وإلا فسيتم استخدام العناصر الغذائية الخاصة بها في الخلايا الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، المكملات الغذائية تساعد فقط إذا كانت تلبي حاجة ما. إذا لم يكن لديك نقص في الحديد، فإن تناول الحبوب لن يعزز النمو".