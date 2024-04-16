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عاجل.. عقوبة موجعة في انتظارها.. التجارة تكشف حالة المنشأة التجارية لتنظيمها مسابقة بدون تصريح

وزارة التجارة...
التجارة
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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه لا يجوز لأي منشأة تجارية تنظيم مسابقة بدون تصريح.

عقوبة منشاة تجارية:

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 وأوضح الحسين أن ذلك يعتبر مخالفة قد يصل عقابها السجن 3 سنوات أو غرامة مالية مليون ريال أو العقوبتان معًا.
وأكد خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي على قناة الإخبارية:" أن تنظيم المسابقات التجارية يندرج ضمن المادة 19 في نظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية الخاصة به".
وتابع قائلا:" إنه جاء في المادة أنه لا يجوز لأي منشأة تجارية تنظيم مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص".
وأضاف أنه في حال حدوث ذلك دون ترخيص تعد مخالفة للنظام، ونصت عقوبتها على السجن لمدة 3 سنوات والغرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً حسب ما تحدده المحكمة.
ونوه متحدث التجارة أنه في الفترة الماضية لاحظت الوزارة وجود عدد من الممارسات، منها وضع الهدايا لتمرير المنتجات، وتتمثل المخالفات في:
1-اشتراط الشراء للاشتراك في المسابقة.
2- عدم تحديد موعد لنهاية المسابقة.
3- ادعاء بعض المنشآت بالحصول على ترخيص من الوزارة من أجل المسابقة.

شروط الترخيص:


أيضا نوه أن عددا من الشروط الأساسية التي تجعل المنشأة مؤهلة للحصول على ترخيص، ومنها:
1-عدم إلزام المستهلك بالشراء كشرط للاشتراك.
 2- تسليم الجائزة في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ فرز النتائج.
3- توضيح تاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها وتاريخ تسليم الجوائز.
4- التصريح بالجوائز المقدمة.

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