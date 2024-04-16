بالخطوات.. طريقة التقديم في خدمة النقل المدرسية من خلال نظام نور

أ أ

بدأ التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور، والذي سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024م.





خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نور



التسجيل المبكر بخدمة النقل المدرسي



رسوم التسجيل

