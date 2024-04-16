شركات الطيران العالمية تعلق جميع الرحلات إلى الكيان المحتل

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علقت شركات الطيران العالمية جميع رحلاتها إلى دولة الاحتلال أمس الإثنين، بعد إغلاق العديد من الدول المنطقة للمجال الجوي.

وعلى الرغم من إعادة الاحتلال والأردن والعراق ولبنان فتح مجالاتها الجوية أمس الأحد، فلا تزال بعض الخطوط متأثرة بالتوترات المستمرة في المنطقة على خلفية توعد بالرد من جانب الاحتلال على العملية العسكرية الإيرانية.



تعليق الرحلات إلى الكيان المحتل



استمرار تعليق الرحلات الجوية



وقدمت بعض شركات الطيران العالمية تحديثا بشأن تسيير رحلاتها إلى الشرق الأوسط، ملغية بعضها ومستأنفة البعض الآخر.وعلقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الرحلات المنتظمة من وإلى الكيان المحتل، وأربيل وعمان حتى نهاية اليوم الاثنين، وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".أما شركة "كيه.إل.إم" فقد ألغت جميع الرحلات من وإلى الكيان المحتل حتى غد الثلاثاء، حسبما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة "إير فرانس كيه.إل.إم" اليوم الاثنين.ومن جانبها، أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية إيقاف الرحلات من وإلى الكيان المحتل من دون تحديد إطار زمني. وشركة "ويز إير" قالت إنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى دول الاحتلال من السبت وحتى اليوم الاثنين.وعلقت شركة "فين إير" العمليات في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، مما قد يجعل الرحلات من الدوحة تستغرق وقتا أطول.وقال متحدث باسم شركة الطيران الفنلندية إنها ستغير مسار رحلاتها إلى المجال الجوي المصري، مما يؤدي إلى تأخير الرحلات "بضع دقائق".وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" إن الرحلات بين كوبنهاغن وبانكوك تحلق جزئيا فوق المنطقة، واضطرت رحلة واحدة إلى تغيير مسارها، أما شركة "أيبيريا إكسبرس" المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، فقالت عبر منصة "إكس" إنها ستلغي رحلاتها إلى الكيان المحتل.وفي بيان أرسلته شركة "يونايتد إيرلاينز" عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز قالت إنها ألغت الرحلة المقررة من مدينة نيوارك إلى دولة الاحتلال. كما حذرت "إير كندا" من تأجيل وإلغاء رحلاتها لفترة طويلة من وإلى الكيان المحتل، وألغت رحلاتها إلى الاحتلال يومي الاثنين والثلاثاء، وقالت "كانتاس" الأسترالية يوم السبت إنها غيرت مسار الرحلات بين بيرث ولندن مؤقتا.