خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة بهذه المناطق

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تتجه الأنظار صوب منصة "مدرستي"، مع الإعلان من وقت لآخر عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المملكة، على خلفية التحذيرات الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وعلى إثر تحذيرات المركز الوطني للأرصاد التي أفضت إلى تعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لإدارات التعليم بالشرقية والقصيم والأحساء، يتم توجيه الطلاب إلى منصة مدرستي التعليمية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.





الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

