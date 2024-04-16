عاجل.. مطلقة قبل رمضان تريد إضافة أبنائها معها في حساب المواطن.. البرنامج يجيب

أتاح حساب المواطن، للمطلقة التسجيل في برنامج الدعم بشرط تقديم الأوراق اللازمة فيما يتعلق بالولاية على الأبناء.





بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان )،وفي حال تم اضافة الابناء وارفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم وتمت الموافقة عليها ، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ، نسعد بخدمتك