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عاجل.. مطلقة قبل رمضان تريد إضافة أبنائها معها في حساب المواطن.. البرنامج يجيب

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أتاح حساب المواطن، للمطلقة التسجيل في برنامج الدعم بشرط تقديم الأوراق اللازمة فيما يتعلق بالولاية على الأبناء.

وضع المطلقة في حساب المواطناضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال تم إضافة الأبناء وإرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم وتمت الموافقة عليها، سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم".
وجاء ذلك ردًا على استفسار يتعلق بامرأة حصلت على الطلاق قبل رمضان وكانت مضافة هي وبناتها مع أبيهم في حساب المواطن، وتريد الآن التسجل لوحدها مع إصافة بناتها إليها، علمًا بأن أعمارهن تجاوزت 23 عامًا، فهل يحتاج الأب أن يسقطهن من عنده حتى تستطيع إضافتهن؟ 
وأضاف البرنامج: "في حال كان الأبناء فوق سن الولاية وغير مضافين لدى "الأب" بإمكان "الأم" إضافتهم وإرفاق "بطاقة العائلة الخاصة بالأم أو شهادة ميلاد الأبناء".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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