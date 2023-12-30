السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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"أمطار غزيرة وتساقط للبرد".. إنذار باللون الأحمر على المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية، متوقعا تساقط أمطار غزيرة.

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية:


وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يصاحب تلك الحالة رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأضاف أن بداية تلك الحالة ستكون في الساعة السادسة مساء اليوم وتستمر حتى الواحدة صباحا.

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واليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء".
2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "وادي الفرع والحناكية والعهد".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان القنفذة والخرمة والمويه ورنيه وتربة".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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