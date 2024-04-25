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أمطار غزيرة على الباحة وجازان والطائف.. وتحذير من الدفاع المدني

أمطار
أمطار
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شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.اضافة اعلان
وقد  سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على جازان:


كما هطلت مساء اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات هروب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك، والعديد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

أمطار على الطائف:


أيضا هطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف, شملت أحياء قروى والخالدية وطريق الملك فهد الدائري بالمحافظة، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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