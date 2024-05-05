الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الدفاع المدني يدعو سكان الرياض وهذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان


أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.


تقلبات جوية على مكة والرياض و5 مناطق

 وأوضحت أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.


اقرأ أيضا

تقلبات جوية.. شاهد جريان وادي حورة شمال شرق مكة المكرمة

عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق لـ11 مساءً

ضوابط التقييم العقاري.. لائحة المخالفات والعقوبات

الراجحي: استحداث 11 ألف وظيفة في "السلامة والصحة المهنية" خلال 3 سنوات

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

535354 7:35 ص الأحد، 05 مايو 2024

أمطار الرياض.. تقلبات جوية والسيول تفرق الأحياء وتغطي أرصفة الشوارع (فيديو)

5445ف45 3:28 م الجمعة، 03 مايو 2024

تقلبات جوية.. شاهد بحيرات السيول بين السليل والأفلاح بالرياض

533434 1:09 م الخميس، 02 مايو 2024

أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي

أمطار غزيرة 1:38 م الأحد، 28 أبريل 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان الرياض و4 مناطق إلى توخي الحذر