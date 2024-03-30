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عاجل.. إنذار أحمر لـ8 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر من ضباب وشبورة على مكة و3 مناطق

ضباب - شبوره - الطقس
ضباب وشبورة
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حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة باردة مع تكوّن شبورة مائية وضباب كثيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.

موجة برد وضباب وشبورة مائية حتى الصباحاضافة اعلان

وأوضح أن الحالة المتوقعة من البرد والشبورة المائية والضباب الكثيف متوقع حتى الساعة الثامنة من صباح السبت على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة، وتشمل "ميسان".


2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع".
3 - منطقة الباحة، تشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
4 – منطقة عسير، وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".


ضباب وأمطار ورياح نشطة على بعض المناطق

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الغزيرة مع صواعق رعدية وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.


الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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