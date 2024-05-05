تنبيه مهم لـ"المرور" بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات

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أصدرت
الإدارة العامة للمرور، توضيحًا بشأن الفحص الفني الدوري للمركبات.
تنبيه
بشأن الفحص الفني الدوري للمركباتوأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أن الفحص الفني الدوري خطوة أساسية للتأكد من صلاحية
المركبة.
الفحص
الفني للمركبات شرط لتجديد الرخصةوأكدت
أن الفحص الفني يجري للمركبات كأحد شروط تجديد الرخصة وتختلف مدته وفقًا لنوع
المركبة.
وبينت أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، مشيرة إلى أن مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا.
حجز
الفحص الفني للمركباتوكانت
هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت إتاحة إمكانية حجز موعد الفحص الفني
الدوري إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
2 - إدخال الموقع لمعرفة المكان الأقرب للفحص.
3 - وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونيًا بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
نتيجة
فحص السيارةكما
كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة، عن طرق معرفة صلاحية
الفحص، موضحًا أنه يمكن معرفة صلاحية الفحص، كالتالي:
1 ـ ملصق أو شهادة الفحص.
2 ـ الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد "المتصفح" اختيار المركبات - خدمات - إدارة المركبات - اختيار المركبة - تفاصيل أكثر.
3 ـ الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا) واختيار خانة خدمة العملاء - استفسار وإرفاق صورة الاستمارة وستتم الإفادة.