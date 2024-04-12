عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و5 مناطق من رياح وبرد وصواعق رعدية لـ9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





صواعق ورياح وبرد على هذه المناطق



أمطار وسيول ورياح قوية حتى 9 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "العديد"2 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".3 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والمويه ورنية".5 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي".6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ".7 - منطقة عسير، وتشمل "أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.