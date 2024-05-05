آخر موعد للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام 1446

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دعت وزارة التعليم، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي قبل إغلاق باب التقديم في 10 يونيو 2024.

ويتم فرض 200 ريال لكامل العام الدراسي.





خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نور



التسجيل المبكر بخدمة النقل المدرسي



رسوم التسجيل

