آخر موعد للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام 1446

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دعت وزارة التعليم، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي قبل إغلاق باب التقديم في 10 يونيو 2024.
ويتم فرض 200 ريال لكامل العام الدراسي.
خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نور- الدخول إلى نظام نور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (من هنا).
- تسجيل البيانات وتشمل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.
- الانتقال إلى خدمة النقل المدرسي.
- تقديم طلب النقل، وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- سداد أجور التسجيل والاحتفاظ بفاتورة السداد.
التسجيل المبكر بخدمة النقل المدرسي وكانت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) -الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- دعت أولياء أمور الطلاب إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري، قبل انتهاء فترة التسجيل الذي سيتم إغلاقه الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024م، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.
وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي، هو التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين التي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول.
رسوم التسجيل وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
وأشارت (رافد) إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.