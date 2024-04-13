عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وصواعق ورياح متربة على مكة والرياض و6 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق والعديد".





3 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما".

4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".

5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والمويه ورنية".

6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".

7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".

8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وبيشة وتثليث وطريب".







صواعق وأمطار ورياح قوية حتى 11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.