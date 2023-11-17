السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة.. أمانة وبلديات الحدود الشمالية ترفع درجة الاستعداد القصوى

download
أمطار الحدود الشمالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية أن جميع الأجهزة رفع درجة الاستعداد القصوى.

حالة مطرية قوية على الحدود الشماليةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد واستمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة فقد تم رفع درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية وتنفيذ خطط مواجهة هطول الأمطار.

أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

56765
11:34 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

لا يُصدق.. شاهد صاعقة مفاجئة تضرب سماء الأحساء

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

مخدرات جازان
10:42 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

"الطرق" تؤكد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة مع إجازة نهاية الفصل الأول

"الجبير" بمنتدى مسك: المملكة أصبحت بتميزها مرجعًا لكثير من دول العالم

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

765لا 3:33 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل

images 2:28 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. "مدني حائل" ينتشل طفلًا غرق في مجرى السيول

download 1:19 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يتابع الحالة المطرية ويُحذر سكان هذه المناطق

8797897 12:57 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟

اقرأ أيضا

يغيبؤ
6:55 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

6756
5:56 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
5:40 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

في غزة.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفرنسية وقف إطلاق النار فورًا

85675
5:29 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

يبءرءير
8:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

تغيير العمل
7:09 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:11 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة