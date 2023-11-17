أمطار غزيرة.. أمانة وبلديات الحدود الشمالية ترفع درجة الاستعداد القصوى

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أعلنت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية أن جميع الأجهزة رفع درجة الاستعداد القصوى.





حالة مطرية قوية على الحدود الشمالية اضافة اعلان



أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد واستمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة فقد تم رفع درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية وتنفيذ خطط مواجهة هطول الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.