شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟

أ أ

بعد تساقط أمطار غزيرة على مدار أيام، جرت السيول المتدفقة واجتاحت الخر بالعويقيلة في منطقة الحدود الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحدود الشمالية والعيقيلة لسيول جارفة بالخر مع تساقط أمطار غزيرة. اضافة اعلان





أمطار رعدية وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول شعيب الخر جنوب #الحدود_الشمالية

الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

1 نوفمبر 2023 م

من | سلمان الدحام

.

. pic.twitter.com/nkIbEct3SI 🔴 فيديوسيول شعيب الخر جنوب #العويقيلة الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ1 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سلمان الدحام November 1, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.