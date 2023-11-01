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شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟

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سيول الخر بالحدود الشمالية
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بعد تساقط أمطار غزيرة على مدار أيام، جرت السيول المتدفقة واجتاحت الخر بالعويقيلة في منطقة الحدود الشمالية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحدود الشمالية والعيقيلة لسيول جارفة بالخر مع تساقط أمطار غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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