حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يتابع الحالة المطرية ويُحذر سكان هذه المناطق

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أعلنت المديرية العامة الدفاع المدني، أنها تتابع ميدانيًا الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.



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الدفاع المدني يتابع ميدانيًا الحالة المطرية



على الجميع الحيطة والحذر



أمطار رعدية على جميع مناطق المملكة



خريطة الأمطار المستمرة



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأكدت أنها تتابع ميدانيًا الحالة المطرية في الرياض ومكة والمدينة وجميع مناطق المملكة، وأن الفرق الميدانية منتشرة في كل مكان.ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.كما تتأثر منطقة الرياض وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.