أمطار بـ 9 مناطق.. الرياض تُسجل أعلى معدلٍ بـ 67.0 ملم

أ أ

سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 67.0 ملم في حوطة بني تميم، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الثلاثاء 02 من إبريل 2024م.





58 محطة لرصد الأمطار المتساقطة بالمملكة



الرياض تُسجل أعلى معدلٍ بـ 67.0 ملم

