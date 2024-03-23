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الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل للحد من وقوع حوادث الحريق، ومنها كاشف الدخان وبطانية الحريق وطفاية الحريق.اضافة اعلان
 ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يؤكد استمرار التقلبات الجوية


وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم.
وعلى حسابها في منصة إكس، دعت إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تنبيه من خطورة السباحة في مخرات السيول

وشددت على عدم السباحة في مخرات السيول كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من أمس الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل.

تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق

 وأوضحت أن الحالة المتوقعة تشمل منطقة مكة المكرمة "تربة ورنية والمويه والخرمة والعرضيات"، ومناطق، الباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.
 وبينت أن الأمطار تشمل منطقة الرياض، ومحافظات "العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم"، وأن هذه المحافظات ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار .

أمطار غزيرة وسيول جارية بمنطقة مكة

 وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم الطائف وميسان وأضم ومناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان وحائل.

"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية

وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

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