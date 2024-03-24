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محلل طقس يُبشر بالأجواء الربيعية تستمر حتى نهاية رمضان (فيديو)

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عادل القازنلي
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بشر محلل الطقس، عادل القازنلي، اليوم الأحد، بأن الأجواء الربيعية مستمرة حتى نهاية رمضان.

محلل طقس يُبشر بالأجواء الربيعية حتى نهاية رمضاناضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه خلال الأسبوع المقبل المنطقة الغربية موعودة بأجواء ماطرة غزيرة.

تقلبات جوية مع تساقط أمطار غزيرة

كما توقع عودة التقلبات الجوية مع تساقط أمطار غزيرة خاصة على المنطقة الغربية من المملكة، خاصة يومي الخميس والجمعة على مدينة جدة.

توقعات بحالة من عدم الاستقرار

مشيرًا إلى حالة  من عدم الاستقرار على مكة والمدينة مع دخول الكتل الهوائية الباردة، التي تنتقل على منطقة وسط المملكة، حيث تؤثر على أجزاء من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.




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