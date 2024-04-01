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لليوم الثاني.. عسير تسجّل أعلى معدلٍ لهطول الأمطار بالمملكة

امطار الرياض - الارصاد
أمطار غزيرة
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شهدت منطقة عسير، هطول أمطارٍ غزيرة بلغت 126.0 ملم في محافظة تنومة، كأعلى معدلٍ تسجله لليوم الثاني على التوالي بين مناطق المملكة.اضافة اعلان

عسير تسجّل أعلى معدلٍ لهطول الأمطار بالمملكة

وسجّلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي 9 مناطق شهدت هطول كميات هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 فيما سجّلت النماص 110.2 ملم، وشعب أحمد بالمجاردة 109.2 ملم، ومطار أبها 68.5 ملم، وبني عمر بالنماص 67.2 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت 87 محطة رصد، هطول أمطارٍ متفاوتة خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 31 مارس 2024م، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 1 أبريل 2024م، في كلٍ من "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، نجران، الباحة".


أمطار غزيرة على منطقة الباحة

 وأوضح التقرير أن منطقة الباحة شهدت أيضًا معدلات هطولٍ عالية، بلغت 121.6 ملم في بلجرشي، و95.0 ملم في الباحة، و38.0 ملم في سد العقيق بالعقيق، و20.8 ملم في العقيق.
 فيما سجّلت الرياض 30.6 ملم في عرجاء الدوادمي، و18.8 ملم في الدوادمي، و14.0 ملم في كلٍ من مرات، ومطار الدوادمي، ومزارع خروب بشقراء و13.0 ملم في شقراء، و11.6 ملم في خف بالدوادمي.

كميات الأمطار المتساقطة على مكة والمدينة

 وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة 19.3 ملم في الشفا بالطائف، و12.0 ملم في عرفات بمكة، و5.0 ملم في العفيرية برنية، و3.0 ملم في القنفذة.
 فيما سجّلت جازان 17.0 ملم في بلغازي بالعيدابي، و1.3 ملم في سد ضمد بالعيدابي، و0.8 ملم في سد بيش ببيش. بينما سجّلت القصيم 7.0 ملم في ضرية، و6.6 ملم في محمية نفود العريق بضرية، و1.0 ملم في دخنة بالرس. وسجّلت نجران 7.0 ملم في الخالدية بيدمة، و3.5 ملم في النمصة ببدر الجنوب، و1.0 ملم في ثار.
 وفي المدينة المنورة، سجلّت الحسو بالحناكية 4.0 ملم، وخيبر 1.2 ملم، تلتها حائل التي سجّلت 3.7 ملم في عقدة بحائل، و2.4 ملم في الكهفة بالشنان، و1.6 ملم في محطة القطار بحائل.

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